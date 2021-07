Gowin popiera ograniczenia dla niezaszczepionych: Jestem zwolennikiem rozwiązań francuskich

Wicepremier Jarosław Gowin na antenie Polsat News był pytany o to, jakie działania powinna podjąć Polska w obliczu nadciągającej czwartej fali koronawirusa.

– Jestem kategorycznym przeciwnikiem przymusowych szczepień, ale jestem też kategorycznym zwolennikiem rozwiązań francuskich – ocenił szef Porozumienia. – Osoby, które nie szczepią się, zagrażają milionom Polaków i polskim przedsiębiorstwom – dodał.

Wicepremier stwierdził, że nie może zapewnić, że za np. dwa miesiące, wejście do restauracji, kin i teatrów będzie tylko dla zaszczepionych, gdyż taka decyzja musiałby być podjęta przez cały obóz rządzący. – Natomiast ja sam popieram takie rozwiązania – podkreślił.

Gowin uznał, że takie rozwiązania powinny być wprowadzone jak najszybciej. – Musimy dać czas obywatelom, by ci mogli podjąć decyzje, czy chcą iść np. na mecz, więc muszą się zaszczepić, czy świadomie zrezygnować, nie godząc się na szczepienie – stwierdził.

Szczepienia we Francji

We Francji od 21 lipca zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19, przejściu tej choroby lub negatywny test na obecność koronawirusa są wymagane przy wstępie do kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki gromadzących powyżej 50 osób. Od 1 sierpnia certyfikat będzie też trzeba okazywać, wchodząc do restauracji, kawiarni, centrum handlowego, placówki służby zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi.

Od 15 sierpnia szczepienia mają być obowiązkowe dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Od października będzie trzeba płacić za dostępne obecnie na żądanie i finansowane przez państwo testy PCR. Wyjątkiem pozostaną badania zlecone przez lekarzy.

