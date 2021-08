Lewica: „Sądy 24-godzinne batem na agresywnych antyszczepionkowców”

twitter

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu doszło do kilku ataków antyszczepionkowców. W ubiegłą niedzielę dwie osoby zostały zatrzymane przez policję po bójce, do której doszło w punkcie szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Na opublikowanym na Twitterze filmie widać szamotaninę z udziałem protestujących i pracowników punktu.

W sobotę na jednym z bulwarów w Gdyni grupa antyszczepionkowców zaatakowała z kolei pracowników zaparkowanego tam „szczepibusa”, czyli mobilnego punktu szczepień. W nocy z niedzieli na poniedziałek (2 sierpnia) w Zamościu nieznany sprawca podpalił punkt szczepień i siedzibę lokalnego sanepidu. Wzmożona działalność antyszczepionkowców spowodowała reakcję premiera i ministra zdrowia, którzy jednoznacznie potępili ataki.

Lewica proponuje sądy 24-godzinne

Z nową inicjatywą wystąpiła także grupa polityków Lewicy. – Całą tę sprawę należy nazwać po imieniu, antyszczepionkowcy wdają się w bandytyzm i robią wszystko, aby ci którzy chcą się szczepić zostali sterroryzowani. Ruch antyszczepionkowy rośnie w siłę, a rząd nie działa. A tam gdzie brak jest działania pojawiają zachowania bandyckie i mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, jak w Zamościu – przekonywał podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Gawkowski.

– Posłanki i posłowie PiS od wielu tygodni flirtują z ruchami antyszczepionkowymi i puszczają do nich oko, co wzmacnia poczucie bezkarności osób, które terroryzują tych, którzy chcą się szczepić. Nie może być na to zgody. Z małej agresji rodzą się wielkie nieszczęścia. Dziś podpalenia a jutro pobicia, a w kolejnych dniach jeszcze mocniejsze ataki. Może nawet morderstwa? Może narodzi się przeświadczenie, że ten kto się szczepi to kogoś zdradza i oszukuje. Dziś trzeba reagować, ponieważ brak mocnej reakcji w przyszłości będzie powodował jeszcze większe katastrofy – dodał.

Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej powiedziała z kolei, że „minister Ziobro, który tak często udaje groźnego szeryfa, który ma wszystko pod kontrolą, dziś wydaje się być bezradny”. – Nie słyszymy jego głosu, nie znamy jego pomysłów na działanie – wskazała. – Dlatego jako Lewica apelujemy o konkretne działania i wychodzimy dzisiaj z konkretną propozycją i z apelem o rozszerzenie działania sądów 24-godzinnych oraz przyspieszonego postępowania w przypadku występku przeciwko krytycznej infrastrukturze medycznej – zapowiedziała.

Czytaj też:

Incydent podczas konferencji Adama Niedzielskiego. Antyszczepionkowcy próbowali zakłócić spotkanie