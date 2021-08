Nieprzyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 to grzech? Ksiądz rozprawił się z fake newsem

„Przewodniczący Episkopatu Polski wydał oświadczenie, w którym informuje, że nieprzyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 to grzech, z którego wierni powinni się spowiadać. Ponadto apeluje do Duchownych, aby nie udzielali rozgrzeszenia w takich przypadkach” – napisał internauta w mediach społecznościowych. Do wpisu została dołączona grafika łudząco podobna do tej, którą informując o pilnych wiadomościach, publikuje Polska Agencja Prasowa.

Do treści wiadomości użytkownika mediów społecznościowych odniósł się ks. Dariusz Paterczyk. „Uważajcie proszę, to bardzo szkodliwy fejk!” – napisał duchowny, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Stanowisko abp. Gądeckiego

Przypomnijmy – na początku lipca arcybiskup Stanisław Gądecki wydał oświadczenie dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski tłumaczył, że „szczepienia są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw”.

Na tej podstawie Kościół „wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień oraz tych, którzy zdecydowali się zaszczepić”. Abp Gądecki za przykład podał papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale też apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów.

