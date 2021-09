Wzrost nowych zakażeń koronawirusem. Dziś ponad 400 nowych przypadków

Ministerstwo Zdrowia oraz lekarze wirusolodzy ostrzegają przed czwartą falą koronawirusa, której szczyt ma się pojawić w naszym kraju na jesieni. Wiceminister zdrowia przyznał na antenie Polskiego Radia, że „trend wzrostowy się utrwalił a nowych przypadków COVID-19 jest coraz więcej”. – To, co mnie niepokoi to to, że razem ze wzrostem nowych przypadków rośnie liczba osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach – powiedział Waldemar Kraska. Z danych przekazanych przez wiceszefa resortu zdrowia wynika, że obecnie z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 w szpitalach na terenie całego kraju przebywa 579 pacjentów.

twitter

Koronawirus. Ile osób jest w szpitalach?



– W ciągu doby przybyło 41 kolejnych osób. Widzimy, że oprócz większej ilości zakażonych, pewna grupa musi być hospitalizowana – wyjaśnił polityk dodając, że „do szpitali trafiają w zdecydowanej większości osoby niezaszczepione”. – Apel o szczepienia jest jak najbardziej aktualny, jeżeli chcemy uniknąć dużej czwartej fali mamy jeszcze kilka tygodni aby się zaszczepić i uzyskać odporność – podkreślił.

Waldemar Kraska przekazał, że minionej doby odnotowano ponad 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a więc o wiele więcej niż w ostatnich dniach i tygodniach. – Nowa mutacja Delta jest zdecydowanie bardziej zakaźna od swojego poprzednika, krótszy kontakt między osobą zakażoną a osobą zdrową doprowadza do przeniesienia wirusa, dlatego tak łatwo się zakażamy – tłumaczył wiceminister zdrowia.

Czytaj też:

Koronawirus. Wariant Mu ma w rzeczywistości inną nazwę? Wyjaśniamy