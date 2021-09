Wiceminister zdrowia: Dziś ponad 530 nowych przypadków zakażeń koronawirusem

Czwarta fala koronawirusa w Polsce jest już faktem. Od wielu dni Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych wzrostach zakażeń. Lekarze oraz eksperci podkreślają, że jedyną drogą do powstrzymania kolejnej fali zachorowań są szczepienia przeciw COVID-19. - Dzisiaj będzie przekroczona kolejna granica, więc powinno zapalić się nam żółte światełko. Prosimy tych, którzy się wahają, aby udali się do punktu szczepień. To jedyny sposób, żeby ograniczyć czwarta falę - mówił w Polsat News wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska przekazał, że z najnowszego raportu Ministerstw Zdrowia wynika, że od wtorku 7 września do środy 8 września do godzin porannych potwierdzono 533 nowe zakażenia koronawirusem, a więc znacznie więcej, niż w poprzednich dniach.

Koronawirus. Będzie kolejny lockdown?

Wiceszef resortu zdrowia był pytany o ewentualne obostrzenia związane ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19. - Żaden kraj na świecie, ani w Europie nie może sobie pozwolić na zamykanie gospodarki. Chcemy, aby ewentualne obostrzenia były wprowadzane regionalnie, dokładnie mówimy tu o powiatach - wyjaśnił. - Będzie uwzględniany wskaźnik nowych zakażeń, ale też wyszczepialność społeczności zamieszkującej dany powiat - podkreślił Waldemar Kraska.

Koronawirus. Ile osób w Polsce jest zaszczepionych?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce w pełni zaszczepionych jest 18,96 mln osób - otrzymały one dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. Wykonano w sumie 36,53 mln szczepień. Od 27 grudnia, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zgłoszono niemal 15 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości bardzo łagodnych takich jak np. ból ramienia.

