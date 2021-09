Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

540 nowych i potwierdzonych przypadków to zakażenia z województw:

lubelskiego (101)

mazowieckiego (83)

dolnośląskiego (39)

podkarpackiego (38)

wielkopolskiego (35)

małopolskiego (34)

śląskiego (33)

łódzkiego (26)

zachodniopomorskiego (24)

kujawsko-pomorskiego (22)

podlaskiego (22)

lubuskiego (15)

opolskiego (14)

pomorskiego (13)

świętokrzyskiego (12)

warmińsko-mazurskiego (11).

Jedna ofiara śmiertelna

18 zakażeń to dane bez wskazania adresu. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła jedna osoba. Liczba zakażonych koronawirusem do tej pory to 2 897 935 osób, z czego 75 488 zmarło.

Dzień wcześniej resort zdrowia podawał, że mamy 797 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarła wówczas 1 osoba. 13 osób zmarło z kolei z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. W piątek potwierdzono natomiast 652 zakażenia oraz 8 zgonów.

