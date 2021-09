Kraska o niepokojącym trendzie. Ponad 35 proc. więcej zakażeń koronawirusem

– Musimy brać pod uwagę fakt, iż w poprzednich falach nie mieliśmy tylu osób zaszczepionych, to będzie wpływać na liczbę pacjentów w szpitalach. Z naszych prognoz wynika, że szczyt czwartej fali jest przewidywany na koniec października – początek listopada – powiedział wiceminister zdrowia w Radiu Plus.

Koronawirus. Ile nowych zakażeń?

Waldemar Kraska podkreślił, że na razie ciężko jest ocenić, ile zakażeń dziennie możemy odnotowywać w trakcie szczytu czwartej fali koronawirusa. Z prognoz, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia wynika, że jest do 5 do nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu nowych zachorowań na COVID-19 dziennie.

Waldemar Kraska poinformował także o niepokojącym trendzie, który odnotowało Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister przekazał, że czwarta fala koronawirusa się rozpędza a minionej doby potwierdzono o ponad 35 proc. więcej nowych zachorowań na COVID-19 niż w ubiegłym tygodniu. Wzrosła także liczba pacjentów w szpitalach.

Koronawirus. Co z zamknięciem szkół?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w Radiu Plus o ewentualne zamykanie szkół w związku z czwartą fala pandemii, mówił, że będzie to zależało od sytuacji lokalnej. – Rząd nie chce, aby to zamykanie odbywało się w sposób duży. Tam, gdzie nowych przypadków będzie, wtedy oczywiście będziemy proponowali nauczanie zdalne lub hybrydowe. To będzie zależało od sytuacji lokalnej i tutaj nie przewidujemy w całym kraju jednakowego postępowania – zaznaczył polityk.

