Czwarta fala nabiera rozpędu. Wiceminister zdrowia: Dziś ponad 2000 przypadków koronawirusa

Sytuacja epidemiczna w Polsce staje się coraz trudniejsza. – Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka – ocenił na antenie Polskiego Radia Waldemar Kraska. Z danych przekazanych przez wiceministra zdrowia wynika, że minionej doby odnotowano 2085 nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

Z powodu COVID-19 oraz chorób towarzyszących zmarły 33 osoby. – Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. 29 września potwierdzono 1234 infekcje. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza – podkreślił przedstawiciel resortu zdrowia.

MZ: Przybywa osób, które są podłączone do respiratorów

Waldemar Kraska dodał, że przybywa osób, które są na oddziałach intensywnej terapii, są podłączone do respiratorów. – Kto dba o zdrowie swoje i swoich najbliższych powinien jak najszybciej pójść do punktu szczepień. Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli lubelskim, podkarpackim i podlaskim – wyjaśnił.

Polityk poinformował, że wśród tych, którzy trafiają do szpitali, osoby zaszczepione dwiema dawkami stanowią niecały procent. – To dane, które wszystkim tym, którzy się wahają, zastanawiają, czy pójść do punktu szczepień, mówią, żeby założyć ciepłe ubranie do takiego punktu się udać, to ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić – apelował wiceminister

