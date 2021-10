Czwarta fala nabiera rozpędu. Wiceminister zdrowia: Dziś ponad 2000 przypadków koronawirusa

Sytuacja epidemiczna w Polsce staje się coraz trudniejsza. – Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka – ocenił na antenie Polskiego Radia Waldemar Kraska. Z danych przekazanych przez wiceministra zdrowia wynika, że minionej doby odnotowano 2085 nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

Z powodu COVID-19 oraz chorobó towarzyszących zmarły 33 osoby. – Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza – podkreślił przedstawiciel resortu zdrowia.

