Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski podał najnowsze dane. Gwałtowny skok liczby przypadków

Dane pokazują kolejny duży wzrost liczby przypadków. We wtorek 12 października informowaliśmy o 2118 zakażeniach poprzedniej doby. Wówczas Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba zmarłych wyniosła z kolei 49 osób, z czego 14 osób zmarło z powodu COVID-19, a 35 z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami.

Minionej doby wzrost liczby zakażeń można uznać za gwałtowny. – Mamy 2640 nowych przypadków – powiedział Adam Niedzielski. Dane te przekraczają liczby z wtorku o ponad 500 przypadków. Minister nie podał przy tym liczby zgonów, które odnotowano w związku z pandemią koronawirusa. W ostatnich dniach dane MZ o nowych przypadkach systematycznie rosną. Ostatni raz, dane przekraczające 2 tys. przypadków odnotowywaliśmy w maju.

Minister zdrowia Adam Niedzielski: Apogeum czwartej fali przypadnie na przełom listopada i grudnia

– Apogeum czwartej fali przypadnie na przełom listopada i grudnia. Obserwujemy głównie, jak zakażenia przekładają się na hospitalizację – powiedział minister. Adam Niedzielski wskazał przy tym, że ewentualne obostrzenia będą uzależnione właśnie od tego. Minister wskazał także, że dynamika przyrostu zakażeń jest bardzo wysoka.

Podczas rozmowy pojawił się również wątek obowiązkowych szczepień. Minister Adam Niedzielski przekazał, że rząd nie rozważa, by szczepienia uznać za obligatoryjne. Do tej pory podano 37 991 723 dawki różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 19 955 741 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 19 633 725 osób. Jak wskazał minister zdrowia, to dzięki wzrastającej liczbie szczepień, sytuacja epidemiczna jest aktualnie lepsza niż przed rokiem.

