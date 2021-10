Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane pokazują potężny wzrost liczby nowych przypadków

– Mamy 1537 nowych przypadków zakażeń koronawirusem – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Kwadrans polityczny na antenie TVP1. – Dla porównania: przed tygodniem liczba ta wynosiła 903 – dodał.

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem na poziomie 70 procent

– Jeśli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 70 proc. – alarmował wiceszef Ministerstwa Zdrowia. Wcześniej, na antenie Polskiego Radia 24 Waldemar Kraska powiadomił, że ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 180 kolejnych pacjentów. Jak wskazywał, trend ten jest niepokojący.

– Skrócił się okres od zakażenia do momentu wystąpienia ciężkich objawów. Pacjenci pojawiają się w szpitalach już w nienajlepszym stanie. To czekanie pacjentów na poprawę w domu, może się czasem skończyć tragicznie. Powinniśmy się badać, sprawdzać, czy nie jesteśmy zakażeni – dodał w rozmowie z Polskim Radiem 24. – Najgorsza sytuacja panuje na wschodzie kraju – przypomniał wiceminister. Oficjalne dane na temat pandemii resort zdrowia publikuje każdego dnia o godzinie 10:30.

Ile zakażeń odnotowano w niedzielę?

Przypomnijmy, że w niedzielę odnotowano 2523 nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce, co stanowiło ponad 1000 zakażeń więcej niż przed tygodniem. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami nie zmarł z kolei nikt.

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia odnotowuje rekordowe w czwartej fali liczby przypadków koronawirusa. Sytuacja jest na szczęście jednak dużo lepsza niż podczas drugiej fali pandemii jesienią ubiegłego roku.

