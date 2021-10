Przed szpitalem w Warszawie stanął kontener na zwłoki. „Popłakałem się”

Czwarta fala pandemii koronawirusa coraz bardziej się rozpędza. Od wielu dni najwięcej nowych przypadków zakażeń jest odnotowywanych w województwie lubelskim, które ma jeden z najniższych w Polsce wskaźników wyszczepienia. Dużo zachorowań na COVID-19 jest także w województwie mazowieckim. 21 października MZ poinformowało, że testy dały pozytywny wynik u 1048 mieszkańców Mazowsza. Tak wielu przypadków nie było od kwietnia.

Koronawirus w Warszawie. Dramatyczna sytuacja w Szpitalu Południowym

Duża liczba nowych zakażeń przekłada się na wzrost liczby pacjentów w szpitalach. Sytuacja w Szpitalu Południowym w Warszawie jest bardzo trudna. Uruchomiono już ostatni, piąty moduł z łóżkami zakaźnymi. Krzysztof Sowa, koordynator Izby Przyjęć Szpitala Południowego przyznał, że do szpitala trafia coraz więcej młodych ludzi. Pod respiratorami znajduje się 34 pacjentów, którzy w większości nie zaszczepili się przeciwko COVID-19.

„Gazeta Wyborcza” przekazała, że przed placówką stanął kontener, który pełni rolę dodatkowej kostnicy. Ma on pochodzić z rządowych rezerw. - Stoi on przy szpitalu, ma niecałe 20 miejsc i już jest częściowo zajęty. Kiedy wczoraj do niego wszedłem i zobaczyłem zwłoki w białych workach, po prostu się popłakałem - przyznał prezes szpitala Artur Krawczyk.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane

21 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5592 nowych zachorowaniach na COVID-19 i 46 zgonach. Jest to ogromny wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia, kiedy to resort donosił o 3000 nowych zakażeń.

Waldemar Kraska przyznał, że dane te są bardzo niepokojące. - Szczególnie niepokojący jest duży wzrost zakażeń z tygodnia na tydzień. Prognoza wskazywała, że pod koniec października zakażonych będzie około 5 tys. osób. Tymczasem mamy codziennie już ponad osiemdziesięcioprocentowy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem - tłumaczył wiceminister zdrowia dodając, że równie niepokojący jest fakt, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitali. Obecnie w placówkach medycznych w całym kraju przebywa ponad 4000 osób zakażonych koronawirusem.

