Co z obostrzeniami na Święto Zmarłych? Minister Niedzielski: Mamy dwa zabezpieczenia

Ministra zdrowia zapytano o wprowadzenie szczególnych przepisów na okres wokół świąt Wszystkich Zmarłych. – Problem, o którym pani mówi jest tak na prawdę problemem, który dotyczy wszystkich sfer, nie tylko tego, że zbliżają się święta Wszystkich Zmarłych. Mamy świadomość tego, że mamy realne dwa zabezpieczenia. Pierwszym zabezpieczeniem jest oczywiście szczepienie i ono jak widać na każdym kroku w Polsce po prostu działa. Wszystkie głosy, które opowiadają różne niestworzone historie, są głosami nieprawdziwymi – podkreślał Adam Niedzielski.

– Szczepienie działa chociażby ze względu na mniejszą liczbę hospitalizacji, z jaką mamy do czynienia teraz, ze względu na mniejszą liczbę infekcji. A proszę pamiętać też, że w tej chwili mamy do czynienia z wariantem delta, który jest o wiele bardziej zakaźny. Więc jeżeli widzimy różnicę między tym co było w poprzednich falach, albo tym, co jest teraz, albo porównując sytuację rok do roku, to miejmy też z tyłu głowy, że mamy do czynienia z bardziej zakaźną mutacją, a i tak widać ogromną różnicę, jeśli chodzi o sposób rozwijania się tej czwartej fal i mam nadzieję, jej apogeum – mówił.

Adam Niedzielski przypomina o maseczkach

– Drugim bardzo ważnym elementem są oczywiście maseczki. Bardzo dziękuję wszystkim, że szczególnie będąc w tym małym pomieszczeniu nosimy maseczki, bo one też są realnym zabezpieczeniem. Ja wiem, że my trochę przez okres wakacji się trochę odzwyczailiśmy, bo i więcej przebywaliśmy na dworze, a też liczba zakażeń w Polsce była bardzo mała, ale w tej chwili sytuacja jest inna i apeluję do wszystkich, właśnie szczególnie w kontekście zbliżających się świąt, żeby oprócz właśnie tego faktu zaszczepienia jeszcze stosować maseczki, również na cmentarzach – mówił.

Święto Zmarłych 2021: Nie będzie żadnej ostrej regulacji

Resort Zdrowia nie zamierza jednak podchodzić do tej kwestii od strony formalnej. – Nie będzie żadnej ostrej regulacji, tylko to jest odwołanie się do zwykłej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za bliskich i otoczenie. Bo w tradycji polskiej jest to, że tłumnie odwiedzamy cmentarze, że ta liczba ludzi pojawiających się w miejscach pamięci jest bardzo duża. Pojawia się tłok, trudno o zachowanie dystansu, więc myślę, że każda odpowiedzialna osoba podejmie decyzję, która z mojego punktu widzenia jest oczywista – zakończył Niedzielski.

