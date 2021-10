Najnowsze dane MZ. Ilu w pełni zaszczepionych zachorowało na COVID-19?

Czwarta fala koronawirusa cały czas nabiera tempa. W ostatnich dniach notujemy liczbę zakażeń zbliżoną do tej, jaką notowaliśmy w maju. Minionej doby w Polsce odnotowano 9387 nowych przypadków koronawirusa. To ponad 50 proc. więcej niż przed tygodniem, kiedy to Ministerstwo Zdrowia informowało o 5706 zakażeniach koronawirusem. Tym samym w piątek 29 października został ustanowiony kolejny rekord czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce.

Koronawirus. Ile zachorowań mimo szczepienia?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaledwie 0,26 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych koronawirusem. Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce na COVID-19 zachorowało 1 518 938 osób. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 51 881 przypadków zakażeń. 3,41 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.

Koronawirus. Ile zgonów mimo szczepienia?

Z raportu wynika, że od początku rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 40 823 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 1 040. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 2,54 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Resort podkreślił, że zgony nie są związane ze szczepieniem.

Koronawirus. Ile osób w Polsce jest zaszczepionych?

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 19 924 766 osób.

