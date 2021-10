Kolejny rekord czwartej fali koronawirusa. MZ przekazało alarmujące dane

W sobotę 30 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby odnotowano 9 798 nowych przypadków zakażenia koronawirusem (dotychczasowy rekord czwartej fali wynosił 9 387 nowych przypadków w ciągu doby). Tydzień temu pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskało 6274 osób.

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (2009),



lubelskiego (1649),

podlaskiego (694),



śląskiego (622),



łódzkiego (619),



dolnośląskiego (512),



małopolskiego (502),



zachodniopomorskiego (480),



pomorskiego (475),

wielkopolskiego (469),



podkarpackiego (402),



kujawsko-pomorskiego (389),



warmińsko-mazurskiego (347),



świętokrzyskiego (194),



lubuskiego (168),



opolskiego (156),

111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 90 osób. Dotychczas w Polsce potwierdzono 3 018 100 przypadków koronawirusa. Bilans ofiar wzrósł do 76 990.

Dzienny raport o koronawirusie. Ile respiratorów jest zajętych?

Obecnie przez pacjentów z COVID-19 zajętych jest ponad 6,6 tys. łóżek szpitalnych na 11,5 tys. przygotowanych. Wspomagania oddechowego wymaga 545 pacjentów (łącznie dostępnych jest 1 085 respiratorów). Kwarantanną objętych zostało ponad 298 tys. osób, a ponad 2,7 mln wyzdrowiało.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

W piątek Piotr Müller na antenie Polsat News został zapytany, czy rząd planuje wprowadzić dodatkowe obostrzenia. - W tej chwili takiej decyzji nie ma, natomiast oczywiście ja jej wykluczyć nie mogę i mówimy o tym, że to jest wariant, który jest potencjalnie brany pod uwagę. Ale też regionalny przede wszystkim – powiedział rzecznik rządu.

Z jakim wyprzedzeniem rząd ogłosi ewentualne wprowadzenie kolejnych obostrzeń? Rzecznik rządu zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej. – Ja tutaj niestety, mając doświadczenie tego, co się działo rok temu, nie jestem w stanie zagwarantować, że to będzie dwa tygodnie wcześniej, ale powiedzmy, że jeżeli widzimy pewien trend to na pewno na kilka dni, co najmniej tydzień, myślę, że to jest możliwe – powiedział Piotr Müller.