Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

W niedzielę 31 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby odnotowano 7145 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień temu pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskało 4728 osób. Dzień wcześniej z kolei MZ podawało, że przybyło 9798 zakażonych.

Nowe zakażenia pochodzą z województw:

mazowieckiego (1768)

lubelskiego (1052)

podlaskiego (572)

łódzkiego (412)

zachodniopomorskiego (394)

śląskiego (387)

małopolskiego (369)

dolnośląskiego (363)

podkarpackiego (363)

wielkopolskiego (362)

pomorskiego (255)

kujawsko-pomorskiego (208)

warmińsko-mazurskiego (173)

opolskiego (147)

świętokrzyskiego (110)

lubuskiego (102)

108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 7 osób. Dzień wcześniej odnotowano 115 ofiar, a przed tygodniem 13.

Dzienny raport o koronawirusie. Ile respiratorów jest zajętych?

Obecnie przez pacjentów z COVID-19 zajętych jest 6866 łóżek szpitalnych na ponad 12 tys. przygotowanych. Wspomagania oddechowego wymaga 580 pacjentów (łącznie dostępnych jest 1115 respiratorów). Kwarantanną objętych zostało 283 057 osób, a 2 706 968 wyzdrowiało.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

W piątek Piotr Müller na antenie Polsat News został zapytany, czy rząd planuje wprowadzić dodatkowe obostrzenia. – W tej chwili takiej decyzji nie ma, natomiast oczywiście ja jej wykluczyć nie mogę i mówimy o tym, że to jest wariant, który jest potencjalnie brany pod uwagę. Ale też regionalny przede wszystkim – powiedział rzecznik rządu.

Z jakim wyprzedzeniem rząd ogłosi ewentualne wprowadzenie kolejnych obostrzeń? Rzecznik rządu zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej. – Ja tutaj niestety, mając doświadczenie tego, co się działo rok temu, nie jestem w stanie zagwarantować, że to będzie dwa tygodnie wcześniej, ale powiedzmy, że jeżeli widzimy pewien trend to na pewno na kilka dni, co najmniej tydzień, myślę, że to jest możliwe – powiedział Piotr Müller.

