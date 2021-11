Szpital tymczasowy na Okęciu wznowi działalność. Wojskowy Instytut Medyczny szuka lekarzy

W związku z narastającą czwartą falą pandemii konieczne jest ponowne uruchamianie kolejnych szpitali tymczasowych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Województwo mazowieckie znajduje się w czołówce regionów z największą liczbą zakażeń. We wtorek 2 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1093 nowych przypadkach COVID-19 w tym regionie.

Warszawa. Gdzie powstanie szpital tymczasowy?

5 listopada uruchomiony zostanie ponownie szpital tymczasowy na Okęciu. „Informujemy, że aktualna sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny stawia przed nami wyzwanie w postaci ponownego uruchomienia działalności w szpitalu tymczasowym »Okęcie«” – przekazano w komunikacie Wojskowego Instytutu Medycznego, który odpowiada za prowadzenie placówki. Za przygotowanie placówki odpowiedzialne będzie wojsko.

Dyrektor WIM Grzegorz Gielerak powiedział w rozmowie z Polsat News, że przygotowania do ponownego uruchomienia szpitala na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego są na ostatnim etapie. – Trwają testy sprzętu, jutro ruszają szkolenia personelu medycznego – wyjaśnił.

Z informacji dyrektora WIM wynika, że na razie zostanie uruchomiony pierwszy moduł szpitala, czyli 56 łóżek. Docelowo będą mogły znaleźć się w nim 174 łózka, w tym 30 na oddziale intensywnej terapii.

WIM szuka lekarzy z "poczuciem misji"

Trwają także poszukiwania pracowników placówki. WIM szuka wszystkich chętnych, którzy „w poczuciu misji, w tych szczególnych dniach, chcą dołączyć do zespołu, by nieść pomoc potrzebującym pacjentom”. Rekrutacja personelu medycznego do pracy w szpitalu tymczasowym na Okęciu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej szpitala.

