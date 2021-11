Najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. Trzy razy więcej zakażeń niż przed tygodniem

W rozmowie z Radiem Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał najnowsze dane o pandemii koronawirusa w Polsce. Z informacji przekazanych przez Wojciecha Andrusiewicza wynika, że minionej doby odnotowano blisko trzykrotnie więcej przypadków zachorowań na COVID-19 niż przed tygodniem. 2 listopada MZ informowało o 4514 nowych przypadkach koronawirusa. Polsat News podał nieoficjalnie, że w najnowszym raporcie MZ pojawi się informacja o ponad 10 tys. nowych przypadków zakażeń.

Koronawirus. Ile zachorowań w szczycie czwartej fali?

– Jeśli porównamy tę falę z ubiegłoroczną, to te krzywe wyglądają mniej więcej podobnie, ale są na dużo niższym poziomie – stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodając, że resort spodziewa się, że tym razem liczba zakażeń nie przekroczy 20 tys. przypadków dziennie. – Oczywiście, niektórzy eksperci prognozują nawet do 40 tys., ale podchodzimy do tych prognoz z dużym dystansem, bo zmieniają się one systematycznie co 2-3 tygodnie – wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus Polska. Ile osób jest zaszczepionych?

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie w naszym kraju wykonano 39 469 339 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 20 059 964 osoby. Zgodnie z rządowymi danymi w poniedziałek w Polsce 272 558 osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Dawkę przypominającą wzięło do tej pory 1 017 854 osób.

