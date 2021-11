Terlikowski ostro o ograniczeniach dla zaszczepionych: Czekamy aż pandemia zabije, kogo ma zabić

Rośnie już nie tylko liczba zarażonych, ale także zmarłych. A za moment znowu pojawią się zgony dodatkowo związane z brakiem możliwości przyjęcia do szpitali, z przerwanym leczeniem, z innymi pandemicznymi brakami. Już teraz na sam COVID zmarło ok. 100 tys. ludzi, a jeśli dodać do tego wszystkie związane z pandemią zgony, to liczba będzie zdecydowanie większa.