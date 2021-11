Morawiecki o czwartej fali pandemii: Będzie miała charakter wydłużony, ale nie tak gwałtowny. Jest nadzieja

Minionej doby - jak zwykle w poniedziałki - odnotowano mniej nowych przypadków COVID-19. Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że wykryto 12 334 zakażenia. To jednak nie zmienia faktu, że w ostatnich dniach liczby nowych przypadków były rekordowe. Zdarzały się dni, kiedy odnotowywano więcej zakażeń niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak poinformował na briefingu prasowym w Gdańsku premier, czwarta fala będzie miała „charakter wydłużony”. – Za to nie tak gwałtowny i nie o takim dużym przyroście tego, co jest największą tragedią epidemii, czyli zgonów – powiedział.

- Pewną dobrą, małą, ale istotną informacją, którą mogę się dzisiaj z państwem podzielić, jest to, że w województwie podlaskim i lubelskim, tam, gdzie epidemia najmocniej uderzyła naszych rodaków, współczynnik tzw. R jest już poniżej jedności. Czyli jest mniej zakażeń, znacznie mniej zakażeń niż wcześniej – zauważał Morawiecki. – Jeśli ta sekwencja zostanie powtórzona także w innych województwach, to jest nadzieja, że za dwa tygodnie również w innych województwach fala zacznie opadać - dodał.

Premier chce rozmawiać z opozycją o projekcie szczepionkowym

Poza tym premier ostrzegał, że „wydolność systemu zdrowia ma swoje granice”, a osoby niezaszczepione „chorują znacznie ciężej i znacznie częściej umierają na COVID-19”. – Szczepienia są dobrodziejstwem nauki, zmieniły historię ludzkości. Jeżeli chcemy zadbać, a powinniśmy, o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, to miejmy na uwadze to, że może nas spotkać tragedia, jeżeli będziemy niezaszczepieni – ostrzegał Morawiecki.

Odniósł się też do projektu posłów PiS, który ostatnio wywołał burzę. Nowe przepisy miałyby umożliwić pracodawcom kontrolę, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Morawiecki przekazał, że chce „przedyskutować z opozycją model dla osób niezaszczepionych”. – Chcemy mieć jasność, czy projekt będzie miał większość – powiedział.

