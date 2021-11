Rząd wprowadził nowe obostrzenia od 1 grudnia. Oto pełna lista zmian

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa - omikronu. Ponadto, rząd chce dzięki temu zmniejszyć ilość zakażeń obecnym wariantem delta.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia - lista

Zapowiedziany przez ministra zdrowia tzw. pakiet alertowy dotyczy m.in. uszczelnienia granic. Rząd wydał zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, które są uznane za kraje szczególnego ryzyka. Chodzi o Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni i w tym przypadku nie ma możliwości skrócenia jej testem. Nie dotyczy to osób zaszczepionych.

Do 14 dni z dotychczasowych 10 zostanie także wydłużona kwarantanna dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Z kwarantanny może zwolnić test PCR, jednak nie może on zostać wykonany wcześniej niż w 8. dniu od nałożenia kwarantanny. Nie dotyczy to osób zaszczepionych.

Obostrzenia od 1 grudnia - zmiany w kinach, sklepach i restauracjach



Pakiet alertowy wprowadza także nowe obostrzenia krajowe. Zmniejszona zostanie ilość osób, które mogą się pojawić w kościołach, gastronomii, hotelach, obiektach kulturalnych (kina, teatry, opery, domy kultury, koncerty), a także w obiektach sportowych (baseny i aquaparki) z obecnych 75 proc. do 50 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione.

Ponadto, w zgromadzeniach i uroczystościach rodzinnych będzie mogło brać udział nie więcej niż 100 osób. Obecnie limit wynosił 150 osób. W imprezach sportowych zamiast 500 będzie mogło uczestniczyć 250 osób. Utrzymana została zasada, że obostrzenia nie dotyczą osób zaszczepionych.

Mniej osób będzie mogło także korzystać z siłowni i klubów fitness, a także muzeów i galerii sztuki - limit został podniesiony do 1 os. na 15 m kw. Takie same restrykcje dotyczą także targów, wystaw, konferencji i kongresów oraz sklepów.

Szkoły nadal będą pracowały stacjonarnie. Rząd nie zamierza wprowadzać ponownie nauki zdalnej we wszystkich placówkach. Zmiany nie zostaną także wprowadzone w transporcie publicznym.

Te obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

