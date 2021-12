IV fala pandemii i apele o szczepienia. Morawiecki przyjął dawkę przypominającą. „III dawka przeciwko IV fali!”

Trwająca IV fala koronawirusa i doniesienia o rozwoju nowego wariantu Omikron sprawiły, że rządzący coraz głośniej apelują do Polek i Polaków, by zdecydowali się na szczepienie przeciwko COVID-19. Trwa nie tylko akcja proszczepienna skierowana do osób, które w ogóle się nie zaszczepiły, ale apele dotyczą też tych osób, które mogą przyjąć trzecią dawkę (jeżeli sześć miesięcy wcześniej przyjęły drugą dawkę lub pierwszą, gdy szczepiły się preparatem Johnson & Johnson).

Według najnowszych danych w pełni zaszczepionych osób jest w Polsce 20 418 316. Z kolei co najmniej pierwszą dawką zaszczepiło się 20 829 997.

Mateusz Morawiecki szczepi się trzecią dawką.

Apele o to, by się zaszczepić, powtórzył w środę premier Mateusz Morawiecki, który tego dnia przebywał na terenie Szpitala Narodowego na PGE Narodowym. – Jeszcze nigdy tak łatwo nie można było zrobić czegoś tak ważnego dla siebie i swojej rodziny. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To drugie święta w cieniu koronawirusa, zwalczmy go razem – mówił szef rządu. W trakcie konferencji premier zapowiedział, że właśnie podczas wizyty w szpitalu tymczasowym zaszczepi się trzecią dawką.

Kilkanaście minut po tej zapowiedzi na kontach premiera w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia ze szczepienia Morawieckiego. Na Facebooku napisano:

„III dawka przeciwko IV fali! Dziś przyjąłem kolejną dawkę szczepionki, bo kieruje mną przede wszystkim odpowiedzialność i troska o zdrowie – nie tylko własne, ale ludzi dla mnie najbliższych”.

