Koronawirus w Polsce. Tragiczny bilans zgonów. Blisko 75 proc. to osoby niezaszczepione

Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób. To najwyższa liczba w IV fali epidemii. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: mazowieckim (4806), śląskim (4147), wielkopolskim (2880), małopolskim (2570) oraz dolnośląskim (2159). Zmarło 570 chorych z COVID-19 (z powodu COVID-19 zmarło 161 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 409 osób). To również najwięcej w IV fali.

Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ analizuje raport

– Na 570 zgonów, 427 zgonów to osoby niezaszczepione. W okolicach 75 proc. osób, które nie poradziły sobie z chorobą, są to osoby niezaszczepione. Pośród 143 osób zaszczepionych, podkreślam w pełni zaszczepionych, 106 osób to były osoby, które były dotknięte wielochorobowością, czyli miały przynajmniej dwie inne choroby współistniejące. Wiek osób zaszczepionych, które nie poradziły sobie z COVID-em, które miały te choroby współistniejące, to ponad 77 lat, czyli są to głównie osoby starsze – poinformował dziennikarzy rzecznik resortu zdrowia.

Wojciech Andrusiewicz podał także, że ostatniej doby na 1800 wyjazdów karetek do pacjentów covidowych, 1200 to wyjazdy do osób z obniżoną saturacją. – Niestety, jeżeli decydujemy się wezwać karetkę, to decydujemy się zdecydowanie za późno. Stąd niejednokrotnie sytuacja kończy się tragicznie – zaznaczył rzecznik MZ. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka