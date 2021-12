Problemy z certyfikatami COVID-19. Ministerstwo zdrowia podjęło pilną decyzję

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na konferencji prasowej o problemach z certyfikatami covidowymi, które zgłaszają niektórzy pacjenci zaszczepieni dawką przypominającą szczepionki J&J. Chodzi o błąd, który traktuje przyjęcie dawki przypominającej, jako drugiej dawki szczepionek dwudawkowych, a co za tym idzie podawania błędnej informacji o dwutygodniowym okresie oczekiwania po szczepieniu, w której certyfikat nie jest w pełni uznawany.

Problemy z certyfikatami COVID-19. Jest decyzja ministerstwa zdrowia

– Po konsultacjach z ministrem do spraw cyfryzacji podjęliśmy pilną decyzję o wstrzymaniu wystawianiu certyfikatów po dawce przypominającej dla pacjentów zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson – poinformował Andrusiewicz.

Rzecznik tłumaczył, na czym polega problem. – Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia przy certyfikacie wpisane "szczepionki 2/2". Co to oznacza? Że ostatnio przyjmowaną dawką jest albo Pfizer albo Moderna. Tym samym aplikacje we wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepionki Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas 14-dniowy okres wyczekiwania – mówił. – To problem na szczeblu unijnym, dotykającym wszystkie państwa unijne – dodał.

W związku ze wstrzymaniem wydawania nowych certyfikatów, pacjenci przez dwa tygodnie po przyjęciu dawki przypominającej powinni posługiwać się starym certyfikatem (ważnym 12 miesięcy od przyjęcia pierwszej dawki J&J). Po dwóch tygodniach na ich konto automatycznie trafi drugi, nowy certyfikat, którym będzie można posługiwać rok od przyjęcia dawki przypominającej.

Czytaj też:

Adam Niedzielski o obowiązku szczepień: Pewne grupy powinny mu podlegać