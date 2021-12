Sąsiedzi reagują na zakażenia w Polsce. Niemcy wpisali nasz kraj na listę wysokiego ryzyka

Instytut Roberta Kocha za pośrednictwem agencji prasowej DPA poinformował w piątek 3 grudnia o aktualizacji listy państw wysokiego ryzyka. Jako obszary stanowiące zagrożenie ze względu na rozpowszechnienie koronawirusa dopisane zostały Polska i Szwajcaria.

Dodanie naszego kraju do wspomnianej listy oznacza, że każda osoba wjeżdżająca do Niemiec z terytorium Polski będzie musiała przejść dziesięciodniową kwarantannę. Obowiązku tego będzie można uniknąć w przypadku okazania dowodu pełnego zaszczepienia na COVID-19 lub posiadania testu z negatywnym wynikiem sprzed maksymalnie pięciu dni od daty wjazdu.

Co warto podkreślić, znaczenie przy niemieckiej liście ryzyka ma nie tylko liczba zakażeń, ale też tempo rozprzestrzeniania się wirusa, obciążenie opieki zdrowotnej czy nie dość dokładne informacje na temat sytuacji w danym kraju. W ostatnich tygodniach na wspomnianą listę włączone zostały już kraje takie jak Belgia, Holandia i Austria.

Koronawirus w Polsce. To już szczyt czwartej fali?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 3 grudnia o 26 965 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. – To jest praktycznie ta sama liczba, jaka była w zeszłym tygodniu, mniej więcej o 200 przypadków więcej. To minimalny wzrost, co znowu potwierdza, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali – mówił w Polsat News Adam Niedzielski.

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa śląskiego (3849). Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (3731)

wielkopolskiego (2781)

dolnośląskiego (2396)

małopolskiego (2236)

pomorskiego (1553)

łódzkiego (1461)

zachodniopomorskiego (1386)

kujawsko-pomorskiego (1318)

podkarpackiego (1050)

lubelskiego (1022)

warmińsko-mazurskiego (1017)

opolskiego (947)

lubuskiego (874)

świętokrzyskiego (601)

podlaskiego (563)

180 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Z najnowszego raportu MZ wynika, że minionej doby odnotowano 470 zgonów związanych z COVID-19 (127 osób zmarło tylko z powodu COVID-19, a 343 miały także choroby współtowarzyszące). Trudna sytuacja jest także w szpitalach. Obecnie w placówkach w całym kraj przebywa 22 035 pacjentów, a więc o 485 więcej niż minionej doby. 1968 osób wymaga leczenia przy pomocy respiratorów (wzrost o 106 w porównaniu z poprzednim raportem).

Czytaj też:

Adam Niedzielski o obowiązku szczepień: Pewne grupy powinny mu podlegać