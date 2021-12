Nowe obostrzenia. Nauka zdalna, maseczki w szkole? Co się zmieni?

Uczniowie przejdą na naukę zdalną na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, a także kilka dni przed świętem Trzech Króli. 10 stycznia powrót do normalnego trybu szkolnego. Oznacza to, że uczniowie od 20 grudnia do 9 stycznia będą uczyć się z domu.

Nauczanie zdalne 2021-2022. Resort edukacji był niechętny

Przypomnijmy, że resort edukacji ustami swoich przedstawicieli wielokrotnie zaznaczał, że edukacja zdalna to ostateczność, ponieważ taka forma kształcenia nie służy edukacji uczniów. Jak wynika z najnowszych statystyk przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji u Nauki, w skali całej Polski w trybie stacjonarnym funkcjonuje obecnie 94,6 proc. przedszkoli, czyli 14 609 placówek. Tylko w 69 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, a w 757 w trybie mieszanym. Jest to spowodowane ogniskami koronawirusa w poszczególnych placówkach.

Zauważalnie gorsza jest sytuacja w szkołach podstawowych. 78,4 proc. z nich działa w trybie stacjonarnym. To 11 273 jednostki. 107 funkcjonuje w trybie zdalnym, a 3008 w mieszanym. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to stacjonarnie działa obecnie 82,9 proc. z nich, czyli 6 482 placówek. 71 naucza w trybie zdalnym, a 1 261 w trybie mieszanym.

Minister Czarnek: Tryb zdalny był przykrą koniecznością

W związku z wariantem Omikron koronawirusa od 1 grudnia pojawiły się nowe obostrzenia. Minister edukacji i nauki przyznał, że znacznie częściej zdarza się, że na kwarantannę wędrują poszczególne klasy i „tego jest więcej niż w poprzednich tygodniach”. Czarnek zwrócił uwagę, że wciąż 90 proc. szkół pracuje w trybie stacjonarnym. – Tryb zdalny był przykrą koniecznością, bo ograniczał możliwości zdobywania wiedzy i wychowywania. Powodował pewien rozstrój dnia powszedniego – mówił szef MEiN.

Czarnek podsumował, że zdalna nauka jest szkodliwa dla wiedzy dzieci oraz ich kondycji psychicznej i fizycznej. Minister edukacji i nauki stwierdził, że na razie czwarta fala koronawirusa nas do tego nie zmusza, ale „nie wie, co będzie w kolejnych tygodniach o miesiącach” w obliczu wariantu Omikron koronawirusa.

