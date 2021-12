Nowe restrykcje od 15 grudnia. Zmienione limity osób m.in. w restauracjach, zamknięte dyskoteki

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na rosnącą liczbę zakażeń w trakcie IV fali pandemii i pojawienie się nowego wariantu koronawirusa – Omikron. Objęły m.in. limity liczby osób w kościołach, hotelach, restauracjach, obiektach sportowych (stadiony, baseny, siłownie, kluby fitness) czy kulturalnych (kina, teatry, domy kultury, opery), a także na dyskotekach oraz zgromadzeniach.

Do wspomnianych limitów nie wliczają się osoby zaszczepione na COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami, te restrykcje miały obowiązywać do piątku 17 grudnia. Niecały tydzień po ogłoszeniu nowych obostrzeń, rząd zdecydował, że potrzebne są kolejne.

Nowe obostrzenia dotyczące limitów osób od 15 grudnia

We wtorek 7 grudnia ogłoszono nowe restrykcje w zakresie limitów osób, choć pozostała jedna zasada: do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych.

We wszystkich miejscach, gdzie obowiązywały limity osób do 50 proc. na przykład dostępnej liczby miejsc (jak w kinie), będą obowiązywały nowe limity – do 30 proc. – ogłosił we wtorek 7 grudnia Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jak dodał, władza będzie wymagała, by osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie takich obiektów, prowadziły wykazy dotyczące tego, że rzeczywiście weryfikują, czy wpuszczane osoby są zaszczepione. Te zmiany – co doprecyzował później wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – zaczną obowiązywać od 15 grudnia.

Co ważne od 15 grudnia będą zamknięte kluby i dyskoteki, ale z małym wyjątkiem na sylwestra, czyli 31 grudnia.

Nowe limity od 15 grudnia. Tak wpłyną na nie rządowe obostrzenia

Na konferencji przekazano, że zmienią się jedynie limity w tych miejscach, w których zadekretowano, że kluczowe jest obłożenie obiektu (a nie np. liczba osób na metr kwadratowy). Obiekty i wydarzenia, które zostaną objęte nowymi obostrzeniami od 15 grudnia i będą mogły działać tylko przy 30 proc. obłożenia:

Kina,

Teatry, opery, filharmonie,

Domy i ośrodki kultury,

Koncerty,

Gastronomia, restauracje,

Hotele,

Siłownie, kluby, centra fitness, baseny, aquaparki, stoki narciarskie,

Wydarzenia sportowe.

Do wspomnianych limitów nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

