Rząd ogłasza nowe restrykcje, zmienione limity osób m.in. w restauracjach

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na rosnącą liczbę zakażeń w trakcie IV fali pandemii i pojawienie się wariantu Omikron. Objęły m.in. limity liczby osób w kościołach, hotelach, restauracjach, obiektach sportowych (stadiony, baseny, siłownie, kluby fitness) czy kulturalnych (kina, teatry, domy kultury, opery), a także na dyskotekach oraz zgromadzeniach.

Do wspomnianych limitów nie wliczają się osoby zaszczepione na COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami, te restrykcje miały obowiązywać do piątku 17 grudnia. Niecały tydzień po ogłoszeniu nowych obostrzeń, rząd zdecydował, że potrzebne są kolejne.

Nowe obostrzenia dotyczące limitów osób

We wtorek 7 grudnia ogłoszono nowe restrykcje w zakresie limitów osób, choć pozostała jedna zasada: do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych.

We wszystkich miejscach, gdzie obowiązywały limity osób do 50 proc. na przykład dostępnej liczby miejsc (jak w kinie), będą obowiązywały nowe limity - do 30 proc. – ogłosił we wtorek 7 grudnia Adam Niedzielski. Minister zdrowia nie przekazał jednak, od kiedy wchodzą w życie nowe limity osób.

