Wiceminister podał najnowsze dane o koronawirusie. „Martwi mnie, że są na dużym poziomie”

Gościem programu „Sygnały Dnia” na antenie Jedynki – Program 1 Polskiego Radia był Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia poinformował o najnowszych danych dotyczących zakażeń koronawirusem w Polsce.

Nowe zakażenia koronawirusem. Dane z czwartku 9 grudnia

Waldemar Kraska poinformował w czwartek 9 grudnia, że ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 27 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. – To o 100 przypadków więcej niż tydzień temu – mówił wiceminister zdrowia, podkreślając, że martwi go, że liczby zakażeń wciąż „są na dość dużym poziomie”.

W zeszłym tygodniu w czwartek ministerstwo informowało o 27 354 nowych przypadkach. W środę 8 grudnia ministerstwo informowało o 28 542 nowych przypadkach zakażenia.

– To, co najbardziej martwi z tej statystyki, to liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19, osób, które zmarły – podkreślał. wiceminister i poinformował o 562 zgonach z powodu koronawirusa, które zarejestrowano w ciągu poprzedniej doby.

Kraska: Myślę, Że jesteśmy na szczycie

– Mój ciągły apel, abyśmy się szczepili. To podstawowa walka z koronawirusem – podkreślał Kraska. – Myślę, że jesteśmy na szczycie IV fali. Ale ten szczyt to może być niestety nie jednorazowy pik, ale może utrzymywać się kilkanaście dni na takim poziomie – mówił wiceminister zdrowia.

Podkreślił jednak, że do ministerstwa docierają sygnały z wielu województw, w których liczba zakażeń spada.

– Współczynnik R, reprodukcji wirusa, w całym kraju zbliża się do 1,03, w Lubelskiem, Podlaskiem, Mazowieckiem, Podkarpackiem spadł poniżej 1, czyli widzimy, że 4 fala wyhamowuje – informował. – Niestety wciąż wiele osób trafia do szpitali – dodał.

