Wiceminister podał najnowsze dane o koronawirusie. „Martwi mnie, że są na dużym poziomie”

Waldemar Kraska poinformował, że ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 27 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. – To o 100 przypadków więcej niż tydzień temu – mówił wiceminister zdrowia. W zeszłym tygodniu w czwartek ministerstwo informowało o 27 354 nowych przypadkach.

Wiceminister poinformował też o 562 zgonach z powodu koronawirusa, które zarejestrowano wczoraj. – To, co najbardziej martwi z tej statystyki, to liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19, osób, które zmarły – podkreślał.

Kraska: Myślę, Że jesteśmy na szczycie

