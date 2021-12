Polacy masowo umierają na serce w pandemii. Prof. Jankowski: „Czynniki ryzyka te same jak przy ciężkim COVID-19”

Choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu czarnej listy nadmiarowych zgonów w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. To osoby, które zmarły nie z powodu COVID-19. Dlaczego to właśnie choroby serca tak często zabijają Polaków?

Prof. Piotr Jankowski: Choroby układu krążenia są odpowiedzialne za największą część tzw. nadmiarowych zgonów w Polsce w czasie pandemii. Sama infekcja COVID-19 przyczynia się do rozwoju chorób serca i naczyń, gdyż sprzyja m.in. powstawaniu zakrzepów w naczyniach, powoduje też destabilizację blaszek miażdżycowych. Istotne jest też to, że pandemia spowodowała utrudnienie w dostępie do lekarzy, co pogarsza leczenie chorób przewlekłych układu krążenia i ich przyspieszony rozwój.

Niestety, w czasie pandemii pogorszył się styl życia Polaków: znacznie spadła aktywność fizyczna, pogorszyła się też dieta. Do tego doszedł przewlekły stres, zwiększyła się częstość występowania stanów depresyjnych. Te wszystkie czynniki zaostrzają przebieg chorób układu krążenia.