Weryfikacja limitów. Hoc: Policja będzie mogła sprawdzać i restauracje i kościoły

W programie Polsat News poseł Hoc został zapytany o to, kto miałby sprawdzać, czy w hotelach i restauracjach nie przekroczono dopuszczalnego limitu obłożenia 30 proc. miejsc. Kluczowe było zwłaszcza dodatkowe pytanie o kompetencje do sprawdzania certyfikatów szczepień lub testów na koronawirusa. – W mojej ocenie oczywiście właściciele, ale będzie posiłkować się służbami, strażą miejską czy policją – odpowiadał polityk PiS.

Poseł Hoc stwierdził też, że do restauracji i kościołów będzie mogła wejść policja, która sprawdzi, czy limity zostały dotrzymane. – Tak. W mojej ocenie tak – zapewniał. Polityk nie zgodził się też ze stwierdzeniem, że podobnych limitów od dawna nikt już nie przestrzega. – W większości jest. Ale jeżeli wtedy weszłaby kontrola w postaci służb mundurowych, właściciel mógłby ponieść karę – odpowiadał.

Episkopat: Nie ma na razie takich instrumentów prawnych

W czwartek 9 grudnia z dziennikarzami spotkał się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślał, że nie będzie komentował doniesień na temat sprawdzania wiernych w kościołach, ponieważ odpowiednich regulacji jeszcze nie wprowadzono. – Prawo nie przewiduje żadnej możliwości weryfikowania paszportów covidowych czy jakiś innych zaświadczeń, które mogłyby potwierdzić zrobiony test – stwierdził. – Nie ma na razie takich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby komukolwiek na taką weryfikację – mówił. – Na razie takich praktycznych wytycznych nie ma, a zatem pozostaje to, co obowiązuje do tej pory – dodawał.

Nowe obostrzenia dotyczące limitów osób od 15 grudnia

We wtorek 7 grudnia ogłoszono nowe restrykcje w zakresie limitów osób, choć pozostała jedna zasada: do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych.

We wszystkich miejscach, gdzie obowiązywały limity osób do 50 proc. na przykład dostępnej liczby miejsc (jak w kinie), będą obowiązywały nowe limity – do 30 proc. – ogłosił we wtorek 7 grudnia Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jak dodał, władza będzie wymagała, by osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie takich obiektów, prowadziły wykazy dotyczące tego, że rzeczywiście weryfikują, czy wpuszczane osoby są zaszczepione. Te zmiany – co doprecyzował później wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – zaczną obowiązywać od 15 grudnia.

Co ważne od 15 grudnia będą zamknięte kluby i dyskoteki, ale z małym wyjątkiem na sylwestra, czyli 31 grudnia (wtedy jednak obowiązują limity do 100 osób w obiekcie).

Nowe limity od 15 grudnia. Tak wpłyną na nie rządowe obostrzenia

Na konferencji przekazano, że zmienią się jedynie limity w tych miejscach, w których zadekretowano, że kluczowe jest obłożenie obiektu (a nie np. liczba osób na metr kwadratowy). Obiekty i wydarzenia, które zostaną objęte nowymi obostrzeniami od 15 grudnia i będą mogły działać tylko przy 30 proc. obłożenia:

Kina,

Teatry, opery, filharmonie,

Domy i ośrodki kultury,

Koncerty,

Gastronomia, restauracje,

Hotele,

Siłownie, kluby, centra fitness, baseny, aquaparki, stoki narciarskie,

Wydarzenia sportowe.

Miejsca kultu religijnego,

Do wspomnianych limitów nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.



Czytaj też:

Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Posłowie wprowadzili szereg zmian, nowe kryteria