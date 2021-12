Najnowsze doniesienia o koronawirusie. Wiceszef MZ podał dane o zakażeniach i zgonach

Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus przekazał najnowsze dane o pandemii koronawirusa w Polsce. Z informacji wiceministra zdrowia wynika, że minionej doby (9-10 grudnia) potwierdzono blisko 25 tys. kolejnych przypadków zachorowań na COVID-19. – Mamy 24 991 zakażeń, czy widzimy, że ta tendencja się ustabilizowała. To jest ponad 7 procent mniej niż tydzień do tygodnia. Obserwujemy od kilku dni, że to nie jest szczyt jednorazowy, a raczej płaskowyż, który utrzyma się przez kilka dni – powiedział polityk. Dla porównania, w czwartek 10 grudnia resort poinformował o 27 458 nowych przypadkach i 562 zgonach.

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło z powodu COVID-19?

Bardzo wysoka pozostaje także nadal liczba zgonów – walkę z COVID-19 przegrało znów ponad 500 osób. Zdecydowana większość to były osoby niezaszczepione. – To liczba, która najbardziej zasmuca, bo ich można było uniknąć. Na 100 zgonów 94 to osoby niezaszczepione. Tutaj jest bardzo ścisła korelacja – dodał wiceminister.

Trudna jest także sytuacja w szpitalach. Tylko ostatniej doby do placówek w całej Polsce trafiło 273 pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19. – Myślę, że te nowe przypadki będą stopniowo spadać. Sądzimy, ze zajętych łóżek może być nawet 30 tys. My jesteśmy przygotowani, ale ta liczba powoduje, że te łóżka, mówiąc brutalnie, są zabierane innym osobom – stwierdził wiceszef resortu zdrowia.

Czytaj też:

Przepisy o niezaszczepionych pracownikach. Pracodawca będzie mógł wysłać ich na płatny urlop