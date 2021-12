Najnowsze doniesienia o koronawirusie. Wiceszef MZ podał dane o zakażeniach i zgonach

Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus przekazał najnowsze dane o pandemii koronawirusa w Polsce. Z informacji wiceministra zdrowia wynika, że minionej doby (9-10 grudnia) potwierdzono blisko 25 tys. kolejnych przypadków zachorowań na COVID-19. – Mamy 24 991 zakażeń, czy widzimy, że ta tendencja się ustabilizowała. To jest ponad 7 procent mniej niż tydzień do tygodnia – powiedział polityk.

Bardzo wysoka pozostaje także nadal liczba zgonów – walkę z COVID-19 przegrało znów ponad 500 osób. Zdecydowana większość to były osoby niezaszczepione.

