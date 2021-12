Niedzielski: Pierwszy dzień ze spadkiem zakażeń, szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu

Adam Niedzielski pojawił się w piątek 10 grudnia na konferencji prasowej przed szpitalem tymczasowym w Opolu. Minister Zdrowia stwierdził, że porównując osoby zaszczepione i niezaszczepione widać, że szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu.

– To są naprawdę dane, które są porażające i niedecydowanie się na szczepienie to naprawdę jest aktem nieodpowiedzialności i wobec siebie, i wobec swoich najbliższych, i osób z otoczenia – stwierdził szef resortu zdrowia.

Koronawirus Polska. Adam Niedzielski o sytuacji epidemicznej

Jednocześnie minister zdrowia podkreślił, że 10 grudnia jest pierwszym dniem z wyraźnym spadkiem zakażeń w skali całej Polski. Adam Niedzielski zaznaczył również, że ta informacja nie przesądza o zmianie trendu. Minionej doby badania potwierdziły 24 991 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 571 osób z COVID-19.

– Ten wynik zbliżony do 25 tys. zakażeń oznacza, że to jest mniej więcej 7-8 proc. mniej niż było w zeszłym tygodniu, ale niestety to nie jest informacja w tym sensie pozytywna, że przesądzająca o zamianie trendu. Jeszcze musimy trochę poczekać i obserwować przez tych kilka najbliższych dni, jak będzie wyglądała liczba zakażeń tydzień do tygodnia – wyjaśnił minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ile nowych zakażeń?

Badania potwierdziły 24 991 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób z COVID-19 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wykryto ponad 3,7 mln zakażeń, zmarło blisko 88 tys. osób. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 43,7 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,6 mln obywateli.

