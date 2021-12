Spadek liczby nowych przypadków koronawirusa. Wiceszef MZ podał najnowsze dane

Waldemar Kraska przedstawił w rozmowie z Polskim Radiem 24 najnowsze dane o czwartej fali pandemii w Polsce. Z informacji wiceministra zdrowia wynika, że ostatniej doby (12-13 grudnia) potwierdzono ponad 11 300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

Dla porównania, w poniedziałek 6 grudnia resort informował w swoim raporcie o 13 250 nowych zakażeń i 25 zgonach. – Jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to mamy spadek prawie o 2000 przypadków. A zatem widzimy, że utrzymuje się zmniejszający trend. To jest dobra wiadomość – wyjaśnił przedstawiciel resortu zdrowia.

Koronawirus Polska. Ile osób w szpitalach?

Waldemar Kraska zaznaczył, że niestety coraz więcej osób trafia do szpitali. – W ciągu ostatniej doby mamy 407 nowych osób, które musiały być hospitalizowane. Obecnie ponad 24 tysiące osób przebywa w szpitalach z powodu COVID-19 – dodał wiceszef MZ. Waldemar Kraska zaznaczył, że obecnie w całym kraju przygotowanych jest ponad 31 tysięcy łóżek dla pacjentów covidowych i ponad 2800 respiratorów.

– Powtarzam swój apel, abyśmy jednak przez swój egoizm i niechęć do szczepień nie zabierali pacjentom łóżek, którzy wymagają leczenia czy diagnostyki z powodu innych schorzeń. To prosta metoda: idziemy do punktu szczepień i szczepimy się. Większość osób, które są w naszych szpitalach – z powodu COVID-19 – to osoby niezaszczepione – zapewnił polityk.

Koronawirus Polska. Kiedy szczyt czwartej fali?

W sobotę 11 grudnia Adam Niedzielski informował, że „jest to drugi dzień z rzędu, kiedy spadek liczby nowych zakażeń z tygodnia na tydzień przekracza 5 proc”. Wiceminister zdrowia pytany, czy oznacza to, że szczyt czwartej fali mamy już za sobą odparł,że to jest raczej płaskowyż.

– Osiągnęliśmy już ten szczyt, ale dzienne ilości nowych przypadków niestety utrzymują się na dość dużym poziomie, co przekłada się na liczbę osób, które trafiają do naszych szpitali. Z naszych prognoz wynika że już za kilka dni sytuacja powinna ulec poprawie a liczba dziennych zakażeń zaczynać spadać – zapowiedział Waldemar Kraska.

