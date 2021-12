Obostrzenia zostaną z nami na dłużej. Jest projekt rozporządzenia

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący restrykcji wprowadzonych ze względu na walkę z pandemią koronawirusa.

Koronawirus Polska - obostrzenia

W projekcie, jak zapowiedziano, znajdzie się m.in. modyfikacja obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Z projektu wynika, że planowane jest m.in. dodanie Andory, Monako, San Marino i Watykanu do katalogu podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z terytorium tych państw.

Zmiany w obostrzeniach a kwestia szczepienia - założenia projektu

Projektodawcy wskazali, że przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu.

Restrykcje, które będą obowiązywać od 15 grudnia mają zostać przedłużone do 31 grudnia 2022 roku.

Obostrzenia od 15 grudnia – zmiany w hotelach, kinach i restauracjach

Od 15 grudnia zmniejszona zostanie liczba osób, które mogą się pojawić w kościołach, gastronomii, hotelach, obiektach kulturalnych (kina, teatry, opery, domy kultury, koncerty), a także w obiektach sportowych (baseny i aquaparki) z obecnych 50 proc. do 30 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione a organizator czy przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że faktycznie sprawdza certyfikaty covidowe.

Obostrzenia od 15 grudnia - lista

Pojawią się także zmiany dla podróżnych. Od 15 grudnia wszystkie osoby, które przylatują do nas spoza strefy Schengen będą musiały okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.

Również od 15 grudnia zamknięte zostaną dyskoteki, kluby oraz miejsca do tańczenia. 31 grudnia oraz 1 stycznia 2022 w lokalach zamkniętych będzie się mogło bawić maksymalnie 100 osób. Do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.

Mniej osób będzie mogło także korzystać z siłowni i klubów fitness, a także muzeów i galerii sztuki - limit wynosi 1 os. na 15 m kw. Takie same restrykcje dotyczą także targów, wystaw, konferencji i kongresów oraz sklepów

Nowe obostrzenia - zdalne nauczanie

Zmiany będą dotyczyć uczniów. Uczniowie przejdą na naukę zdalną na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, a także kilka dni przed świętem Trzech Króli. W sumie nauka zdalna potrwa od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku. Po tym terminie uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej.

