Najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. „Dziesięcioprocentowy spadek zakażeń”

– Mogę powiedzieć na pewno, że mamy kolejny dzień spadków w granicach 10 proc. mniej zakażeń niż tydzień temu. Mamy już tylko jedno województwo, które notuje tak naprawdę dodatnią dynamikę zakażeń na poziomie 2 proc. – jest to woj. lubuskie. Woj. opolskie w tych danych porównując tydzień do tygodnia to jest już constans na zero, pozostałe województwa odnotowują spadki – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus. Ile nowych przypadków?

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek 14 grudnia najnowsze dane o sytuacji epidemicznej w Polsce. Z najnowszego raportu MZ wynika, że ostatniej doby odnotowano 17 460 nowych przypadków koronawirusa.

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 537 osób, z których 386 miało choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 3 857 085, a przypadków śmiertelnych – do 89 045.

Koronawirus. Trudna sytuacja w szpitalach

Jednocześnie wiadomo, że sytuacja w niektórych polskich szpitalach jest coraz gorsza. – Od kilku tygodni sytuacja w szpitalu tymczasowym stale się pogarsza – pacjentów przybywa każdego dnia, przy czym z dnia na dzień jest ich w naszym szpitalu więcej. Obecnie to prawie 120 osób. Tak dużego obłożenia jeszcze nie mieliśmy – podkreśliła kierowniczka szczecińskiego szpitala tymczasowego dr n. med. Magda Wiśniewska.

Lekarka dodała, że do 70 proc. pacjentów to osoby niezaszczepione - ale dla medyków nie jest to żadnym zaskoczeniem. - Nie dziwi mnie, że do szpitala trafiają osoby, które nie mają w sobie tej bariery immunologicznej (zapewnionej szczepieniem -, by lepiej radzić sobie z zakażeniem - zaznaczyła specjalistka.

