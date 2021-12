MZ podało najnowsze dane o koronawirusie. Mniej przypadków, bardzo dużo zgonów

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek 14 grudnia najnowsze dane o sytuacji epidemicznej w Polsce. Z najnowszego raportu MZ wynika, że ostatniej doby odnotowano 17 460 nowych przypadków koronawirusa. – Mogę powiedzieć na pewno, że mamy kolejny dzień spadków w granicach 10 proc. mniej zakażeń niż tydzień temu. Mamy już tylko jedno województwo, które notuje tak naprawdę dodatnią dynamikę zakażeń na poziomie 2 proc. – lubuskie. Opolskie w tych danych porównując tydzień do tygodnia to jest już constans na zero, pozostałe województwa odnotowują spadki – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu (2479). Pozostałe pochodzą z województw:

śląskiego (1991)

wielkopolskiego (1663)

małopolskiego (1584)

dolnośląskiego (1324)

łódzkiego (1233)

kujawsko-pomorskiego (1212)

pomorskiego (1176)

zachodniopomorskiego (1009)

lubelskiego (739)

podkarpackiego (692)

warmińsko-mazurskiego (588)

lubuskiego (462)

opolskiego (458)

świętokrzyskiego (424)

podlaskiego (275)

151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus. Ile osób zmarło?

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 537 osób, z których 386 miało choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 3 857 085, a przypadków śmiertelnych – do 89 045.

Trudna pozostaje także sytuacja w polskich szpitalach. Obecnie w placówkach w całym kraju leczonych jest 2 542 pacjentów, z czego stan 2132 osób jest tak ciężki, że konieczne było podpięcie do respiratorów. Ponadto, 595 398 osób jest objętych kwarantanną.

Czytaj też:

Obostrzenia zostaną z nami na dłużej. Jest projekt rozporządzenia