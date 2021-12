Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia ujawnił nowe dane o zakażeniach

Minionej doby wykryto 22097 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 592 osoby. — Jest to blisko 20 proc. mniej, niż było to tydzień temu. Widzimy, że jest to nie tylko kontynuacja spadku z tygodnia na tydzień, ale spadek, który ma coraz większą dynamikę — zaznaczył jednak Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia o optymistycznej tendencji

Dopytywany o ofiary COVID-19 wskazał z kolei, że ponad 400 z niemal 600 ofiar to zgony osób z chorobami współistniejącymi. - Jeżeli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce około 25 proc., to osoby zaszczepione — przekazał Niedzielski.

— Spadek cieszy, a restrykcje, które są systematycznie wprowadzane od 1 grudnia, powoli mają swój efekt. Chcemy realizować politykę, aby było, jak najmniej zakażeń, zanim w kraju pojawi się omikron, który pewnie już jest — dodał minister.

IV fala pandemii koronawirusa

W Polsce trwa IV fala pandemii koronawirusa, która od tygodni zbiera śmiertelne żniwo. W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia podało, że wykryto ponad 24 tys. zakażeń i 669 zgonów. 9 grudnia, czyli tydzień temu, resort informował z kolei, że koronawirusa wykryto u ponad 27 tys. osób. Zmarły wówczas 572 osoby.

Od 15 grudnia obowiązują z kolei nowe obostrzenia covidowe. W myśl wprowadzanych w ostatnich dniach obostrzeń, zmniejszona jest liczba osób, które mogą być wpuszczane do miejsc publicznych. Przedsiębiorcom zaleca się z kolei weryfikowanie paszportów covidowych, na mocy których możliwe będzie wejście m.in. do restauracji. Osoby zaszczepione zwolnione są bowiem z limitów.

