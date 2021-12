Koronawius w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia, minionej doby odnotowano 19 397 przypadków koronawirusa w naszym kraju. Tydzień temu, 11 grudnia informowano o 23 tys. 764 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Nowe przypadki pochodzą z województw:

mazowieckiego (2879)

śląskiego (2581)

wielkopolskiego (2008)

małopolskiego (1664)

dolnośląskiego (1624)

pomorskiego (1282)

łódzkiego (1138)

kujawsko-pomorskiego (1099)

zachodniopomorskiego (1077)

warmińsko-mazurskiego (792)

podkarpackiego (669)

opolskiego (662)

lubuskiego (595)

lubelskiego (516)

świętokrzyskiego (412)

podlaskiego (252).

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Znów ponad 500 ofiar

Minionej doby liczba zmarłych wyniosła z kolei 543 osoby. Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób. Przed tygodniem liczba zmarłych wyniosła 486 osób. W piątek 17 grudnia resort informował z kolei o 20 027 nowych przypadkach COVID-19 i 566 zgonach.

23 641 osób przebywa aktualnie w szpitalach w związku z COVID-19, a 2088 jest podpiętych do respiratora. 589 220 osób objęto kwarantanną. Resort podał w piątek, że wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 8,74 proc. stanowią osoby zaszczepione. Osób w pełni zaszczepionych jest w Polsce 20 780 909 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów).

Koronawirus w Polsce. Omikron atakuje

Choć minister zdrowia Adam Niedzielski informował ostatnio, że tendencja zakażeń jest spadkowa i jest to dobry prognostyk na przyszłość, to sen z powiek ekspertów spędza nowy wariant koronawirusa. Omikron wykryto już u dwóch osób w Polsce. Pierwsza zakażona osoba przebywa na Śląsku, druga w Warszawie. Według różnych szacunków nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominował w Europie najpóźniej do lutego 2022 r., a w USA w ciągu kilku tygodni – wskazują naukowcy.

Czytaj też:

Omikron w Polsce. MZ potwierdza drugi przypadek zakażenia. Wykryto go u 3-latki