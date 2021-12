Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Ministerstwo Zdrowia podaje, że minionej doby wykryto 15 976 przypadków koronawirusa. Odnotowano także 70 ofiar. Z powodu COVID-19 zmarło 17 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby.

Nowe przypadki pochodzą województw:

śląskiego (2329)

mazowieckiego (2040)

wielkopolskiego (1891)

małopolskiego (1585)

dolnośląskiego (1560)

pomorskiego (1049)

łódzkiego (860),

kujawsko-pomorskiego (777)

zachodniopomorskiego (745)

opolskiego (650)

lubuskiego (625)

warmińsko-mazurskiego (457)

podkarpackiego (448)

świętokrzyskiego (368)

lubelskiego (303)

podlaskiego (171).

118 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzień wcześniej odnotowano z kolei 19 397 przypadków koronawirusa w naszym kraju i 543 zgony. Z raportu na temat pandemii wynika ponadto, że pacjenci cierpiący na COVID-19 zajmują 23 219 łóżek. 2113 osoby są z kolei podłączone do respiratorów. 512 473 osoby przebywają na kwarantannie.

Koronawirus w Polsce. Omikron atakuje

Choć minister zdrowia Adam Niedzielski informował ostatnio, że tendencja zakażeń jest spadkowa i jest to dobry prognostyk na przyszłość, to sen z powiek ekspertów spędza nowy wariant koronawirusa. Omikron wykryto już u trzech osób w Polsce. Pierwsza zakażona osoba przebywa na Śląsku, druga w Warszawie, a trzecia w Gdańsku. Dwoej spośród zakażonych osób to dzieci. Według różnych szacunków nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominował w Europie najpóźniej do lutego 2022 r., a w USA w ciągu kilku tygodni – wskazują naukowcy.

W obawie przed nowym wariantem koronawirusa kraje coraz szczelniej traktują swoje granice. Z kolei rząd Holandii zdecydował się na surowy lockdown.

