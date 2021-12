Omikron w Polsce. Waldemar Kraska: Mamy już siedem potwierdzonych przypadków

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia podawało, że w Polsce mamy trzy przypadki. Pierwszy przypadek nowego wariantu koronawirusa potwierdzono na Śląsku u dorosłej osoby. Później dwa przypadki pojawiły się u dzieci – jedno z nich mieszka w Warszawie (to trzyletnia dziewczynka), a drugie w Gdańsku (to z kolei siedmiolatka). Teraz wiceszef resortu zdrowia poinformował na antenie TVP Info, że w Polsce potwierdzono już łącznie siedem przypadków zakażenia wariantem Omikron.

Waldemar Kraska dodał przy tym, że nowa mutacja wirusa jest „bardzo zakaźna” i rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. Ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 15 976 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Odnotowano 70 kolejnych zgonów.

Choć minister zdrowia Adam Niedzielski informował ostatnio, że tendencja zakażeń jest spadkowa i jest to dobry prognostyk na przyszłość, to sen z powiek ekspertów spędza nowy wariant koronawirusa. Omikron wykryto już u siedmiu osób w Polsce. Pierwsza zakażona osoba przebywa na Śląsku, druga w Warszawie, a trzecia w Gdańsku. Dwie spośród zakażonych osób to dzieci. Oczterech kolejnych nie ma jeszcze informacji. Według różnych szacunków nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominował w Europie najpóźniej do lutego 2022 r., a w USA w ciągu kilku tygodni – wskazują naukowcy.

W obawie przed nowym wariantem koronawirusa kraje coraz szczelniej traktują swoje granice. Z kolei rząd Holandii zdecydował się na surowy lockdown.

