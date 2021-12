Co zrobić, żeby to były ostatnie trudne święta? Dr Sutkowski: Bez tego nie poradzimy sobie z COVID-19 przez kolejne dekady

„Wprost”: Wciąż mamy bardzo wysoki poziom zakażeń COVID-19, a w styczniu może pojawić się kolejna fala spowodowana wariantem omikron. Jak więc mamy zdrowo przeżyć święta Bożego Narodzenia?

Dr Michał Sutkowski: Sytuacja jest poważna, jeśli chodzi o pandemię. Przed nami wielka niewiadoma – a gdy jest wielka niewiadoma, to są też wielkie obawy. Nie napawa optymizmem to, co mówią ministrowie zdrowia Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także minister Adam Niedzielski. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji.

Przez dwa, trzy, może cztery tygodnie będzie spadała liczba potwierdzonych przypadków zakażeń, hospitalizacji i zgonów, choć i tak będzie ona duża. Jest wielka niewiadoma, jak będzie wyglądała sytuacja, gdy na wariant delta nałoży się omikron.

Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy uruchomić w większym stopniu paszporty covidowe, czyli karty uodpornienia. Druga rzecz to obowiązkowe szczepienia dla wielu osób – medyków, służb publicznych, oświaty, a docelowo dla wszystkich. Trzecia rzecz to stanowcze i systematyczne egzekwowanie DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki – przyp. red).

Przychodnie są przeciążone, POZ-ety pękają w szwach. Jeśli wariant omikron masowo się rozprzestrzeni, to będzie więcej hospitalizacji, a opieka szpitalna już dziś jest niewydolna.