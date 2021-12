Koronawirus w Polsce. Są już najnowsze dane! Znów szokująca liczba zgonów

Jak poinformował wiceszef resortu zdrowia, w czwartkowym raporcie MZ potwierdzi 17 156 nowych przypadków zakażenia. To spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia. W ciągu ostatniej doby zmarło 616 osób osób z COVID-19. Prawie 70 proc. to osoby niezaszczepione.

Rekord zgonów w środę

W środę padł rekord zgonów czwartej fali. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie aż o 775 przypadkach śmiertelnych COVID-19. „ Spośród wszystkich zaraportowanych dziś zgonów z powodu COVID-19 aż 73 proc. dotyczy osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą, 70 proc. to dotknięci wielochorobowością. Blisko 83 proc. zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia. Średnia wieku zmarłych to ponad 75 lat” – podawał resort zdrowia. Potwierdzono też 18 021 nowych zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Czeka nas kolejna fala?

Minister Adam Niedzielski w RMF FM stwierdził, że za najbardziej prawdopodobny scenariusz przyjąć można płynne przejście z czwartej fali, wywoływanej przede wszystkim przez wariant delta, do fali piątej, związanej z omikronem.

Odnosząc się do środowych danych o śmierci 775 osób z COVID-19, Niedzielski stwierdził, że jest zatrważający. – Prowadzimy analizę z czego to wynika, ale zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt skumulowanej sprawozdawczości za weekendy. Biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem – wskazał.