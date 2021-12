Nowa, „tradycyjna” szczepionka przeciw COVID-19. „Może zachęcić wiele osób do zaszczepienia się”

„Wprost”: Krótko przed świętami została zarejestrowana w Europie piąta szczepionka przeciw koronawirusowi. Czym różni się od wcześniej zarejestrowanych preparatów?

Prof. Ewa Augustynowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego: 20 grudnia Komisja Europejska, po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków, dopuściła do obrotu piątą szczepionkę przeciw COVID-19: preparat firmy Novavax o nazwie Nuvaxovid. Co ciekawe, szczepionka wykorzystuje ten sam antygen, co już dobrze nam znane szczepionki mRNA i wektorowe: białko S koronawirusa. Jest on jednak inaczej przygotowany.

To pierwsza szczepionka przeciw COVID-19 dostępna w UE, którą można określić jako „tradycyjną”.

Została opracowana na bazie dobrze znanej technologii rekombinacji białek. Podobną zasadę wykorzystano np. w szczepionce przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Tyle że w tym wypadku zastosowano rekombinację w linii komórek owadów (ćmy Spodoptera frugiperda), zamiast – jak to zwykle robiono – komórek drożdży.