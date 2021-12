Rzecznik MZ: Kolejne przypadki wariantu omikron w Polsce

Wariant omikron spędza sen z powiek specjalistów. Odpowiada za tysiące zakażeń m.in. w Wielkiej Brytanii i budzi obawy przed kolejną falą zakażeń. Kolejne przypadki omikronu wykrywane są także w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w Radiu Plus poinformował o kolejnych ośmiu przypadkach wykrytych w Polsce. Wcześniej mowa była o siedmiu. – Najnowsze dane wskazują, że w Polsce wykryto osiem nowych przypadków wariantu omikron koronawirusa z dwóch potwierdzonych wcześniej ognisk – w Warszawie i Gdańsku. W sumie to 15 zakażeń tym wariantem w naszym kraju – przekazał.

– Świeże dane na dzisiejszy poranek, jeszcze nie komunikowane, mamy z dwóch ognisk, o których wcześniej informowaliśmy. Z ogniska szkolnego w Gdańsku i z ogniska przedszkolnego w Warszawie będziemy mieli kolejne przypadki. Już na 100 proc. potwierdzenie z tego ogniska szkolnego siedmiolatki z Gdańska mamy zarówno koleżankę, jak i mamę koleżanki już potwierdzoną z wariantem omikron. Znajdują się w izolacji i to jest już wpisane w GISAID – mówił Andrusiewicz.

Ile przypadków koronawirusa w czwartek?

Wiceminister Waldemar Kraska w Radiowej Jedynce podał z kolei najnowsze dane o zakażeniach. Jak zdradził w czwartkowym raporcie MZ potwierdzi 17 156 nowych przypadków zakażenia. To spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia. W ciągu ostatniej doby zmarło 616 osób osób z COVID-19. Prawie 70 proc. to osoby niezaszczepione.

Koronawirus w Polsce. Czeka nas kolejna fala?

Minister Adam Niedzielski w środę na antenie RMF FM stwierdził, że za najbardziej prawdopodobny scenariusz przyjąć można płynne przejście z czwartej fali, wywoływanej przede wszystkim przez wariant delta, do fali piątej, związanej z omikronem.

Odnosząc się do środowych danych o śmierci 775 osób z COVID-19, Niedzielski stwierdził, że jest zatrważający. – Prowadzimy analizę z czego to wynika, ale zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt skumulowanej sprawozdawczości za weekendy. Biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem – wskazał.

Czytaj też:

Wariant Omikron – aktualne informacje. Charakterystyka, objawy, szczepienia