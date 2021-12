Podrobił paszport covidowy. Wpadł na lotnisku w Krakowie

Karpacki oddział straży granicznej poinformował w poniedziałek, że fałszywy dokument podczas kontroli przedstawił młody turysta, który – mając świadomość obowiązujących przepisów sanitarnych – zdecydował się wsiąść do samolotu bez wcześniejszego zaszczepienia się.

Certyfikat był autentyczny, jednak oryginalnie wystawiony na inną osobę

„W celu uniknięcia kwarantanny, 21-latek przedstawił do kontroli strażnikom granicznym sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sprawdzeń aplikacją weryfikującą ustalono, że jest to oryginalny dokument należący do innej osoby, w którym sfałszowane zostały dane osobowe” – poinformowała SG.

Turysta będzie musiał zapłacić osiem tysięcy złotych grzywny

Mężczyzna został zatrzymany, przedstawiony został mu też zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem i przedstawienia go jako autentyczny. 21-latek przyznał się do oszustwa; w porozumieniu z prokuratorem zdecydowano, że mężczyzna zapłaci grzywnę w wysokości ośmiu tys. zł. Musi też m.in. pokryć koszty sądowe.

Koronawirus w Polsce

Przypomnijmy, że w poniedziałek 27 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 029 nowych przypadkach koronawirusa. Dla porównania w niedzielę 26 grudnia resort zdrowia informował o 6 252 zakażeniach, a przed tygodniem o 9 609 nowych przypadkach. W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia przekazało również najnowsze informacje o zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób. Kolejnych 28 przypadków śmiertelnych to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Przed tygodniem MZ informowało o 29 zgonach. 26 grudnia z powodu COVID-19 i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 16 osób.

