Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska mówi o „kumulacji świątecznej”

Waldemar Kraska był gościem programu „Kwadrans polityczny” na antenie TVP1. Wiceminister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 9 843 przypadki zakażenia koronawirusem. – To najnowsze dane z dzisiejszego poranka. Jeżeli spojrzymy tydzień do tygodnia, bo myślę, że to porównanie jest ważne, to jest to 28 proc. mniej niż tydzień temu. Widzimy, że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, utrzymuje się – przekazał polityk.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje z MZ

– Niestety, 549 osób przegrało walkę z COVID-19. To także jest efekt świąteczny, kiedy raportowanie tych osób, które zmarły, nie jest tak duże jak w ciągu normalnego dnia. Myślę, że to jest także ta kumulacja świąteczna – powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że 410 osób z 549, które zmarły, nie było zaszczepionych.

Dotychczas w Polsce wykonano ponad 46,1 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,9 mln osób (zostały one zaszczepione preparatem Johnson&Johnson lub dwiema dawkami innych preparatów).

