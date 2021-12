Niepokojące doniesienia o koronawirusie. Wiceszef MZ podał najnowsze dane

Waldemar Kraska zdradził na antenie Polsat News najnowsze dane o pandemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia poinformował, że minionej doby (28-29 grudnia) potwierdzono 15 571 nowych przypadków zachorowań na COVID-19. To spadek o 13 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jednocześnie wiceszef MZ zaznaczył, że aż 794 osoby przegrały walkę z COVID-19. Jest to największa liczba zgonów w czwartej fali w naszym kraju. Ponad 600 osób z tej grupy to osoby niezaszczepione.

Koronawirus Polska. Będą obowiązkowe szczepienia?

Waldemar Kraska odniósł się także do wywiadu, którego prezes PiS udzielił Interii. Wicepremier zadeklarował, że jest zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste. Polityk miał na myśli m.in. wprowadzenia dla wszystkich dorosłych szczepień przeciwko COVID-19 oraz ścisłą kontrolę paszportów covidowych.

– Prezes PiS zawsze był zwolennikiem szczepień i gdy mamy perspektywę piątej fali, a szpitale mogą być bardzo obciążone, musimy podejść do tego bardzo stanowczo. Obecnie każdy wariant jest brany pod uwagę. Nie wyobrażam sobie, żeby pracownicy służby zdrowia byli niezaszczepieni i narażali pacjentów. Kolejne grupy zawodowe to oczywiście nauczyciele oraz służby mundurowe. Pomyślałbym także o pracownikach administracji publicznej – stwierdził Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte niedługo, jednak nie podał żadnych konkretnych dat. Pytany o słowa Przemysława Czarnka, który stwierdził, że nie wyobraża sobie obowiązku szczepienia nauczycieli, ponieważ zabraknie etatów w szkołach, Waldemar Kraska stwierdził, że „gdy mamy wybór między nauką a zdrowiem i życiem, to sytuacja jest jasna”.

Koronawirus Polska. Co z obostrzeniami?

W związku z doniesieniami o zbliżającej się piątej fali pandemii koronawirusa pojawiają się sugestie, że rząd powinien zaostrzyć obecnie obowiązujące restrykcje. – Te, które zostały wprowadzone 15 grudnia, powinny wystarczyć, tylko warunek jest jeden: musimy ich przestrzegać a z tym niestety jest problem – przyznał Waldemar Kraska.

Na uwagę dziennikarza Polsat News, że obostrzenia są obchodzone, ponieważ np w kinach, w których obowiązuje zakaz jedzenia, popcorn jest sprzedawany na wynos, wiceszef MZ zaznaczył, że w ten sposób oszukujemy samych siebie i narażamy swoje własne zdrowie oraz osób, które siedzą wokół nas.

